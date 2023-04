Marco Materazzi non è mai banale. Il difensore nerazzurro ha voluto celebrare la vittoria dell'Inter per 2-0 sul campo del Benfica, nell'andata dei quarti di finale di Champions League, ripostando nelle sue storie Instagrm l'esultanza di Lukaku. "Yellow Card", il commento ironico di Matrix con riferimento all'ammonizione rifilata da Massa dopo la stessa esultanza di Big Rom contro la Juventus in Coppa Italia.