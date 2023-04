Era il grande assente in campo per l'Inter, il trio Barella-Brozovic-Mkhitaryan non ha fatto rimpiangere la sua assenza. Ma Hakan Calhanoglu, ai box per infortunio, ha sofferto per tutti i 94 minuti dal divano. Poi l'esultanza liberatoria, postata anche sui social, dopo lo 0-2 su rigore di Romelu Lukaku.