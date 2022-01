Bastoni-Pessina, “abbraccio” social. L’interista: “Mi sei mancato”

Il difensore e il centrocampista sono compagni di Nazionale

Alessandro Bastoni e Matteo Pessina hanno condiviso assieme la fantastica esperienza agli Europei con l'Italia e domenica scorsa si sono trovati come avversari in Atalanta-Inter. Amici e compagni di nazionale, hanno dato vita a uno scambio social avviato dal centrocampista dei bergamaschi, che ha postato una foto di un "abbraccio" in un contrasto aereo da parte del difensore interista. "Alessandro Bastoni mi vuole bene", ha scritto Pessina taggando l'avversario. "Mi sei mancato", gli ha risposto Bastoni con un emoji sorridente.