Bastoni, pensiero per Eriksen dal ritiro di Salerno: “Buona fortuna, fratello”

Il messaggio del difensore per il danese, che oggi non è più un giocatore nerazzurro

Non più compagni, ma per sempre fratelli. A poco meno di due ore dall'addio ufficiale di Christian Eriksen all'Inter, Alessandro Bastoni ha preso in mano il telefono per scrivere un messaggio pubblico su Instagram dedicato al centrocampista danese: "Good luck, brother", ha scritto il difensore dal ritiro nerazzurro di Salerno, corredando il tutto con un cuore e una foto che li ritrae mentre esultano dopo il gol scudetto di Crotone.