Dopo aver archiviato la pratica Lazio, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni dedica ai tifosi nerazzurri che hanno affrontato il lungo viaggio fino in Arabia Saudita per sostenere la squadra di Simone Inzaghi, tenendo fede a quello che ormai è diventato il coro simbolo della Curva Nord, la vittoria contro i biancocelesti con un post sul proprio profilo Instagram: "Grazie ai tifosi venuti fino a Riyadh per sostenerci. Sempre forza Inter".