Bastoni gode ancora: “Un sogno che si realizza, Campioni d’Europa!”

Il post su Instagram del difensore dell'Inter

Dopo lo scudetto con l'Inter, l'Europeo con l'Italia. Annata da incorniciare per Alessandro Bastoni, che all'indomani del successo di Wembley esprime la sua gioia su Instagram: "CAMPIONI D’EUROPA! Dopo un periodo di sofferenza per tutti, rientrare in Italia con questo trofeo ci riempie di gioia. Un ringraziamento di cuore va a i miei compagni di viaggio, un gruppo straordinario che ha reso quest’impresa ancora più speciale. Grazie a tutti voi tifosi che come sempre ci avete trascinato con la vostra travolgente passione. Un sogno che si realizza… CAMPIONI D’EUROPA" recita il post del classe '99.