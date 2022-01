Bastoni è diventato papà: “Benvenuta Azzurra”. E c’è una dedica speciale

L'annuncio sui social del difensore interista. La bimba si chiamerà Agnese, come l'amica del giocatore morta nel 2015

Alessandro Bastoni è diventato papà. Il difensore dell'Inter e la compagna Camilla Bresciani sono da oggi genitori di una bambina. "Benvenuta Azzurra", ha scritto il centrale nerazzurro postando su Instagram una storia con in braccio la neonata. Il nome completo della piccola è Azzurra Agnese: il secondo nome è stato scelto da Alessandro e Camilla come dedica alla migliore amica di Alessandro, morta in un incidente stradale nel 2015 e che Bastoni ricorda ad ogni esultanza, indicando il cielo.