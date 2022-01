Bastoni accoglie Gosens: “Welcome Brudii”

I due ex compagni si ritrovano anni dopo ancora con una maglia nerazzurra, ma all'Inter

"Con Bastoni stiamo parlando quasi tutti i giorni, non solo adesso. Già 2-3 anni fa mi ha detto che grande Club è l'Inter e che è un orgoglio giocare per l’Inter" ha detto Robin Gosens tra le prime dichiarazioni da giocatore interista rispondendo sul difensore della Beneamata con un passato all'Atalanta. Ed è proprio il 95 della rosa di Inzaghi a dare per primo il benvenuto a Robin: "Welcome Brudii" ha scritto in una foto pubblicata tramite una storia Instagram abbracciato al neo arrivato di casa Inter.