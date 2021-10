Barella tra i candidati in corsa per il Pallone d’oro, l’Inter: “Che bel giocatore”

Il club nerazzurro commenta su Twitter la prestigiosa nomination del centrocampista sardo

In questi minuti, il profilo Twitter di France Football sta annunciando a gruppi di cinque i trenta candidati in corsa per il Pallone d'Oro 2021. Nella seconda cinquina, è stato ufficializzata anche la nomination dell'interista Nicolò Barella, di fronte alla quale l'account del club nerazzurro ha risposto con una frase celebre pronunciata dal centrocampista sardo: "Che bel giocatore".