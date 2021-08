Barella si complimenta con Tamberi e Jacobs: “Spettacolari”

Il centrocampista dell'Inter si complimenta con i freschi italiani campioni alle Olimpiadi di Tokyo

Giornata di ori olimpici per l'Italia, con Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs che salgono sul gradino più alto del podio grazie alle prestazioni monstre nel salto in alto e nei 100 metri piani a Tokyo. Un risultato straordinario, non passato inosservato agli occhi di un fresco campione d'Italia e d'Europa come Nicolò Barella, che in una storia su Instagram ha elogiato i due con un semplice ma significativo "Spettacolari".