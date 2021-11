Autogol Brozovic, pronti gli sfottò dei compagni: Dzeko e Barella lo pungono

Anche Ranocchia si unisce alle frecciate sui social: "Finalmente domani ti operano al viso! Fatti fare carino!"

Il goffo autogol di Marcelo Brozovic in Malta-Croazia non è passato inosservato in casa Inter. Il centrocampista nerazzurro ha simpaticamente pubblicato il 'gesto atletico' su Instagram, ricevendo prontamente gli sfottò dei compagni di squadra. Da Andrea Ranocchia ("Finalmente domani ti operano al viso! Fatti fare carino!") a Edin Dzeko che parla di "gol e assist" nella stessa azione. Per finire con il solito Nicolò Barella: "Miglior gol in carriera per ora".