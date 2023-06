Kristjan Asllani non ha trovato spazio nella finalissima di Istanbul e in generale ne ha trovato poco anche nel corso dell'intera stagione. Tuttavia il centrocampista nerazzurro ritiene positiva la sua prima stagione a Milano: "Un anno che mi ha regalato emozioni che non dimenticherò. Grazie a tutti per averci accompagnato in questo viaggio incredibile. Fiero di essere nerazzurro Grazie ragazzi", le parole del calciatore albanese.