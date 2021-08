Appiano, tutti in posa con Eriksen e la sua maglia nerazzurra

Il danese in prima linea con il gruppo squadra e lo staff

Un ritorno tanto gradito non poteva non essere immortalato dalla classica foto di gruppo. Ed è così che tutta la squadra nerazzurra e lo staff si sono messi in posa assieme a Christian Eriksen, che in prima fila mostra con il sorriso la sua maglia numero 24 di questa stagione, esattamente una delle più vendute dal lancio ufficiale. Un bellissimo momento carico di emozioni e di speranze.