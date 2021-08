Anche Sensi rende onore a Jacobs: applausi virtuali su Instagram

Il centrocampista nerazzurro si complimenta con il vincitore dei 100 metri piani all'Olimpiade di Tokyo

L'impresa di Marcell Jacobs, primo italiano di sempre a correre una finale dei 100 metri piani alle Olimpiadi e fresco campione olimpico a Tokyo in 9''80 (nuovo primato europeo), colpisce anche Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter, che come tanti ha seguito la finale da casa, si è lasciato andare ad una storia su Instagram con annessi applausi per la leggendaria impresa del corridore italiano.