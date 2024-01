Quinto e ultimo allenamento sul campo dell'Al-Riyadh SC per l'Inter di Simone Inzaghi che domani affronterà il Napoli di Walter Mazzarri per l'ultimo atto della final four di Supercoppa Italiana. I vice campioni d'Europa sono tornati sul campo di allenamento questo pomeriggio dopo la conferenza stampa dell'allenatore e del capitano Lautaro Martinez. Di seguito alcuni scatti della sessione di training odierna.