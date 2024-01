Bruttissima notizia per il calcio italiano che intristisce persino il cielo di Riyadh. A qualche minuto dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa Italiana infatti un rombo di tuono ha squarciato il cielo: Gigi Riva ci ha lasciati. E mentre Nicolò Barella, degno erede di Riva, gioca la possibilità di conquistare il sesto titolo con la maglia nerazzurra, "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gigi Riva e si stringe attorno alla famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto" come si legge nel tweet pubblicato dall'Inter.

