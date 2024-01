Francesco Acerbi si conferma leader vero di questa Inter. Il difensore nerazzurro è tra i calciatori dell'Inter che hanno commentato il post di Federico Dimarco, che oggi è stato molto criticato per un'esultanza ritenuta eccessiva dopo il rigore fallito ds Thomas Henry: "Leone non ti devi giustificare… Non era contro di lui, ci mancherebbe altro… Era per noi uno sfogo per la tensione del momento. Magari può sembrare dalle immagini, ma non è così. Se si dovesse sbagliare atteggiamento nei riguardi degli avversari è giusto chiedere scusa. Un abbraccio leone sempre a testa alta", ha concluso il difensore.