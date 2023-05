"L’abbiamo portata a casa!!! Grazie per i tanti messaggi d’affetto"! Festeggia così Francesco Acerbi, mostrando l'istantanea della Coppa Italia alzata in cielo da Samir Handanovic. Grinta ai massimi livelli anche in questa serata dell'Olimpico per il difensore nerazzurro, che ha coperto ogni varco centrale andando a duello costantemente con Cabral.