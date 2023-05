Dopo la conferenza e il giro di interviste ai broadcaster accreditati, Francesco Acerbi ha voluto esprimere anche un suo personale pensiero sulla partita di domani sera e lo ha fatto attraverso i suoi canali social: "Se non passiamo domani, qualcuno dirà che la nostra è una stagione di m..., un disastro; se passeremo invece magari ci esalteranno! Io dico che finora è una buonissima stagione, ma che manca un pezzettino. Sia in campionato, sia in Champions, sia in Coppa Italia".

Se non passiamo domani, qualcuno dirà che la nostra è una stagione di m..., un disastro; se passeremo invece magari ci esalteranno! Io dico che finora è una buonissima stagione, ma che manca un pezzettino. Sia in campionato, sia in Champions, sia in Coppa Italia#Inter#Acerbi pic.twitter.com/GTdU03EvPa — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) May 15, 2023