"Tanti auguri a Francesco Acerbi che oggi compie 35 anni". Comincia così la nota che l'Inter dedica al difensore per festeggiare il 35esimo compleanno. "È all'Inter dall'estate 2022 e con la maglia nerazzurra ha conquistato la Supercoppa Italiana, nel match giocato a Riyadh e vinto contro il Milan per 3-0. In questa stagione ha collezionato 22 presenze tra Campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. Ha realizzato il gol decisivo del 2-1 con cui l'Inter ha sconfitto il Parma negli ottavi di finale di Coppa Italia. Al difensore dell'Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!", la chiosa del comunicato.