Arriva la notizia di un rinnovo in casa Inter Women: è quello del difensore Chiara Robustellini, che ha prolungato fino al 2027 il suo accordo col club nerazzurro. Robustellini, prodotto del vivaio femminile interista, dopo la firma parla così ai microfoni di Inter TV: "Sono molto felice e orgogliosa di rinnovare per questa società. Qui sono cresciuta dal punto di vista personale e come calciatrice, spero di vivere momenti indimenticabili con questa squadra".

Quanto ti rende orgogliosa il poter essere vista come esempio per le ragazze delle giovanili?

"Il mio è un percorso che parte da bambina, fatto di sacrificio mio e della mia famiglia, e di perseveranza. Spero di poter essere di esempio per le ragazze più giovani perché possano intraprendere un cammino come il mio e coltivare i propri sogni".

Quali sono i momenti più importanti vissuti sin qui con questa maglia?

"Il primo che mi viene in mente è l'esordio nel derby dell'anno scorso; è stata una partita fatta di agitazione, nervosismo ma anche di emozioni super positive. Ho liberato la mente, mi sono divertita e ho fatto una bella gara. Sicuramente è il momento più bello".

E il primo gol in Serie A?

"Lo metterei come secondo. Ma è stato un momento indimenticabile anche perché inaspettato".

Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?

"Fare bene con questa squadra, crescere dal punto di vista calcistico e fuori dal campo. E diventare un punto fondamentale nel calcio femminile che sta crescendo sempre più".