Continua la serie di rinnovi in casa Inter Women: oggi è il turno di Marta Pandini, altra nerazzurra di lungo corso, che ha deciso di blindare il proprio legame con questa maglia per altre due stagioni. Il club di Viale della Liberazione ha ufficializzato il suo rinnovo del contratto fino al 2025. Pandini, classe 1998, ha in questa stagione collezionato 26 presenze con una rete. Dopo la firma, le dichiarazioni di rito per Inter TV: "C'è tanta soddisfazione. Per me l'Inter, oltre ad essere un grande club a livello internazionale, è il club dove sono cresciuta. Sono arrivata qui da bambina e ora mi sento una donna.

Avere la loro fiducia per me è importante, spero di ripagarli in campo. Sicuramente penso di essere cresciuta tanto sul piano calcistico e personale, però credo che le grandi soddisfazioni debbano ancora arrivare. Un ricordo? Ho molto a cuore la promozione in Serie A con la premiazione a San Siro davanti a oltre 60mila persone, da lì ho percepito importanza e grandezza del club".