UFFICIALE – Inter Women, torna Irene Santi dopo l’anno in prestito al Verona

Rita Guarino avrà a disposizione anche Irene Santi per la sua Inter Women. La centrocampista classe 1999, dopo l'annata in prestito all'Hellas Verona, rientrerà nella rosa nerazzurra per la stagione 2021-2022. L'annuncio è stato dato dal club sul proprio sito ufficiale.