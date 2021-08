UFFICIALE – Inter Women, tesserata la norvegese Sønstevold

Prima esperienza in terra italiana per la giocatrice norvegese che si appresta a vivere un campionato nuovo alla ricerca di obiettivi prestigiosi

Nuovo rinforzo per l'Inter Women che tessera la norvegese Anja Sønstevold. Il difensore ha siglato un accordo con la famiglia nerazzurra fino al 30 giugno 2022. Sønstevold fa il suo esordio con la nazionale norvegese nel 2007 quando è chiamata a vestire la maglia dell'Under 15, per passare poi in tutte le categorie giovanili fino ad arrivare in Nazionale maggiore nel 2014. Con la Nazionale U19 ha vinto l'argento agli Europei del 2011. Con la maglia del LSK Kvinner, ha vinto cinque Campionati norvegesi e quattro Coppe di Norvegia