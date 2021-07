UFFICIALE – Inter Women: Sofia Colombo si trasferisce al Napoli

Operazione a titolo temporaneo

Movimenti di mercato anche per l'Inter Women. Annunciato il trasferimento di Sofia Colombo in prestito al Napoli. Ecco il comunicato del club nerazzurro:

FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Sofia Colombo. La centrocampista nerazzurra, dopo l'esperienza a Verona, si trasferisce a Napoli per una stagione. Un grande in bocca al lupo a Sofia per questa nuova avventura.