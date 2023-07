"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Andrine Tomter. Il difensore norvegese classe 1995 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2024". Così l'Inter ha annunciato il nuovo acquisto per il reparto arretrato, da consegnare alle disposizioni di Rita Guarino. Contratto di un solo anno per la centrale scandinava.