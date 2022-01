UFFICIALE – Boquete, niente Inter: la spagnola firma con la Fiorentina

L'attaccante ex Milan firma con le viola, contratto fino a fine stagione

Dopo l'addio, un po' polemico, al Milan, per Veronica Boquete si è parlato anche di un interessamento dell'Inter Women. Ma alla fine, l'attaccante spagnola proseguirà nella sua esperienza in Italia ma non rimarrà a Milano, avendo raggiunto l'accordo con la Fiorentina. Il club gigliato ha infatti annunciato l'arrivo dell'ex Paris Saint-Germain, che rimarrà in viola fino a fine stagione.