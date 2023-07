Inter e Bonetti ancora insieme per un altro anno. L'attaccante classe '91 ha firmato il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2024 come rende noto lo stesso club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Tatiana Bonetti. L’attaccante classe 1991 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2024".