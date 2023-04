Beatrice Merlo ha firmato un nuovo contratto con l'Inter fino al 2025. L'annuncio è arrivato oggi tramite i canali social della società nerazzurra. La giocatrice è in nerazzurro fin dall'adolescenza, quando ancora la società si chiamava Asd Inter Femminile e non era affiliata al club maschile. In questi anni si è tolta anche la soddisfazione di essere convocata nella nazionale maggiore e nell'Under 23.