Arrivo annunciato nei giorni scorsi, adesso ha i crismi dell'ufficialità: Anna Maria Serturini è una nuova giocatrice dell'Inter Women. La centrocampista classe 1998 ex Roma ha firmato con il club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2026. Farà il percorso invece Marta Pandini, ceduta a titolo definitivo proprio alle giallorosse, ma solo in estate, in quanto Pandini, che incassa il ringraziamento del club per la professionalità e l’attaccamento alla maglia mostrati in questi anni, rimarrà a disposizione di Rita Guarino fino al termine della stagione per poi passare nella Capitale: contratto fino al 2027.