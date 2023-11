Tutto pronto al Campo polisportivo Alessandro La Marmora, dove tra poco meno di un'ora andrà in scena il derby d'Italia Femminile tra Juventus e Inter Women. In attesa di scoprire le formazioni ufficiali di Montemurro e Guarino, il club meneghino rende note le divise con le quali le nerazzurre scenderanno in campo: prima maglia per la compagine ospite, che questo pomeriggio avrà l'occasione di accorciare proprio sulla Juventus.