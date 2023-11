Dimenticare l'inciampo di Seregno col Como e affrontare al meglio il Pomigliano: questo l'imperativo dell'Inter Women di Rita Guarino che domenica ospita le blugranata campane. Anja Sonstevold, parlando ai microfoni di Inter TV, tornando prima di tutto sulla gara del Ferruccio: "Siamo deluse dalla partita col Como. Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata e non abbiamo trovato spazi nella loro difesa. Non abbiamo giocato con la giusta rapidità e siamo state prevedibili negli ultimi 30 metri. Non siamo queste e vogliamo migliorare. Inizio annata positivo? Prima del Como sì, alla luce di come è andata domenica non siamo molto contente di questo avvio di stagione. Ma al tempo stesso, siamo motivate a migliorare. Vogliamo giocare meglio e vincere. Dobbiamo muovere la palla più rapidamente, e migliorare le scelte. Dobbiamo giocare in modo più semplice, in ampiezza, cercando di crossare di più e magari di segnare di più".

Magari già da domenica, quando a Milano arriverà il Pomigliano, che ha fatto marcia indietro dal suo proposito di mollare il campionato: "Sarà una partita simile a quella col Como; è una squadra ben organizzata con attaccanti veloci. Dovremo prepararci bene, spero che riusciremo a giocare meglio con la palla, a segnare e vincere".