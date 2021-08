Sonstevold: “L’Inter club perfetto per me, entusiasta di essere qui”

La centrocampista norvegese ad Inter TV: "Voglio continuare a crescere, sono arrivata nel campionato giusto"

Anja Sonstevold, ultimo tassello della ricca campagna acquisti dell'Inter Women di Rita Guarino, si presenta come nuova giocatrice nerazzurra ad Inter TV: "Mi sento felicissima. Sono molto emozionata per aver firmato per questo club cosi importante. Sono davvero contenta di essere qui e di aver conosciuto tutte le ragazze e lo staff, non potrei essere più felice. Per me essere qui all'Inter significa tanto. È vero che ho 29 anni ma voglio comunque continuare a crescere, anche perché voglio esserci ai prossimi Europei. Diciamo che sono nel Paese giusto e nel campionato giusto, sono davvero entusiasta. Credo che questo sia il club perfetto per me. Le mie caratteristiche? Sono una centrocampista di sostanza, faccio entrambe le fasi. Ho anche un'ottima lettura di gioco. Vorrei essere una delle tante leader in campo. Non vedo l'ora di iniziare".