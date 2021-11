Sønstevold entusiasta: “Molto felice di questa esperienza nel calcio italiano”

Il difensore nerazzurro commenta anche il primo gol: "Io non segno molto spesso, tanto meno gol così belli"

Dopo l'Hellas Verona c'è la Pro Sesto annotata nell'agenda di Inter Women. Intervistata da InterTV, Anja Sønstevold ha raccontato l'emozione del primo gol in Serie A e inquadrato il prossimo avversario: "Io non segno molto spesso, tanto meno gol così belli. Durante il riscaldamento ho fatto dei buoni tiri e le ragazze mi avevano detto che sarebbe stata la mia giornata buona. Quando ho visto il pallone mi ci sono fiondata e per fortuna il pallone è andato in rete. Sono molto felice di questa esperienza nel calcio italiano. Mi trovo molto bene con la squadra e lo staff e mi piace il modo in cui giochiamo. Qui la cultura calcistica è tutta un'altra cosa. Non conosco molto bene la Pro Sesto come squadra ma le partite di Coppa Italia sono sempre difficili - ha concluso il difensore nerazzurro -. Nonostante loro siano in una categoria inferiore, dobbiamo avere la stessa voglia e concentrazione di sempre. Ci stiamo preparando molto bene e sabato saremo pronte".