Juventus e Roma torneranno a sfidarsi per lo Scudetto Primavera femminile. Le bianconere hanno avuto infatti la meglio per quest'oggi nella semifinale della Final Four contro l'Inter di Marco Mandelli, imponendosi col punteggio di 3-1. La Juve indirizza il match nei primi dieci minuti quando con Moretti e D'Auria piazza un micidiale uno-due, mitigato dal sinistro di Calegari che permette al 25esimo alle nerazzurre di dimezzare le distanze. Nella ripresa, però, la Juve chiude i conti ancora con Moretti e stacca il biglietto per la sfida tricolore.