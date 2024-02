Prime parole da neo calciatrice dell'Inter per Anna Maria Serturini, che dopo l'ufficialità del suo approdo in nerazzurro si espone nella rituale intervista per Inter TV: "Ho scelto l'Inter e provo sensazioni importanti, non vedo l'ora di scendere in campo per la mia nuova squadra".

Quanto ti rende orgogliosa sapere che la società e Rita Guarino puntano fortemente su di te?

"Per me è motivo di orgoglio, darò tutta me stessa in allenamento e in partita. Venivo da un momento molto difficile per me, sentire questa voglia di avermi in questa squadra mi ha fatto molto piacere. Cercherò di restituire tutto in campo".

Ti sei evoluta tantissimo negli anni, ora sai coprire diversi ruoli. Quanto conta questa attitudine in un mondo in crescita come quello del calcio femminile?

"Ricoprire più ruoli è importante, nella mia squadra precedente ho giocato da quinta di centrocampo e da terza in attacco. Sono a disposizione di Guarino per qualunque posto dovrò occupare, l'importante è arrivare all'obiettivo di squadra".

Che obiettivi poni per te e per la squadra in questa nuova avventura?

"Per la squadra, di dare al massimo e non mollare fino alla fine. Questo è un grande gruppo con grandi giocatrici, è giusto onorare la maglia e lottare fino al 95esimo. Io spero di dare tutto per la squadra, per la società che ha creduto in me; poi gli obiettivi personali verranno col tempo".