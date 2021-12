Serie A femminile, top 11 Figc dell’andata: Sonstevold unica interista

La giocatrice norvegese premiata dalla Figc femminile

Anja Sonstevold è l'unica giocatrice dell'Inter che fa parte della Top 11 stilata dalla Figc femminile alla fine del girone d'andata. L'esterno destro della formazione di Rita Guarino, utilizzata all'occorrenza anche come centrale nelle ultime gare, viene così premiata per il grande campionato in nerazzurro. Nella squadra anche l'ex interista Yoreli Rincon. Questa la formazione completa: