C'è anche una nerazzurra nella Top 11 della FIGC femminile dopo l'ultimo weekend di Serie A. Si tratta ovviamente di Lina Magull, autore di una doppietta nella rimonta di Inter Women contro il Napoli nella 14esima giornata. Oltre ad essere una delle due giocatrici che in questa giornata hanno segnato più di un gol (due come Janogy), la tedesca primeggia tra tutte per tiri nello specchio effettuati (ben quattro).

