Ci sono anche due giocatrici dell'Inter Women nella Top11 della settima giornata della Serie A Femminile: si tratta di Haley Bugeja, autrice del gol vittoria contro il Pomigliano, e dell'altra attaccante Michela Cambiaghi. Nel dettaglio, la maltese è stata premiata oltre che per il gol, il suo primo con la maglia nerazzurra, per "avere sbagliato appena cinque passaggi in questo turno di campionato. Tra le attaccanti che ne hanno tentati almeno 25, solo Bonfantini e Dompig (quattro a testa) hanno fatto meglio".

Cambiaghi invece è stata la giocatrice con più tocchi in area avversaria (16) e una delle due con più dribbling riusciti, sei come la compagna di squadra Agnese Bonfantini. Quattro inoltre le occasioni create: meglio di lei un'altra interista come Chiara Robustellini.