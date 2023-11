Sabato 25 novembre alle 13:45 l'Inter affronterà il Milan nella nona giornata della Serie A Femminile. Una partita che segnerà un passaggio importante nella storia del club, in quanto le nerazzurre di Rita Guarino scenderanno in campo per la prima volta in stagione all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, l'impianto comunale che ospiterà tutte le partite casalinghe delle Inter Women. Per la sfida alle rossonere, l'ingresso nell'impianto del Parco Sempione è libero.