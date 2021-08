Rusca, pres. Lugano Femminile: “La gara con l’Inter incentivo per le ragazze”

Parla il numero uno del club ticinese: "Vogliamo anche incuriosire la gente e portarla a vedere le nostre ragazze"

Intervistato dal sito Laborsport.com, Gianfranco Rusca, presidente del Lugano Femminile, parla dell'amichevole che domani pomeriggio vedrà le ticinesi opposte all'Inter Women di Rita Guarino: "La partita con l’Inter spero possa essere da incentivo per le ragazze, ma in particolare vogliamo incuriosire ed attirare la gente a vedere giocare le nostre ragazze. Il calcio deve fungere da aggregante per la popolazione, facilitare integrazione e portare un modello di regole e disciplina dentro e fuori le case. Per fare questo occorre lavorare, impegnarsi a tutti i livelli dentro e fuori dal campo".