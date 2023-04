Dopo il successo per 6-1 contro l'Inter, il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna ha analizzato la performance delle sue ragazze ai microfoni di La7: "Tutto fin troppo facile? Di facile non c’è mai nulla. Abbiamo approcciato la gara in maniera positiva, forse oggi più di altre volte era importante fare questa partita. Mal che ci vada, ci porta allo scontro diretto con la Juve a +8 ed era molto importante vincere. Abbiamo avuto il giusto approccio, poi non ci siamo fermati , stiamo acquisendo una grande mentalità". Poi ai canali ufficiali del club giallorosso Spugna ha parlato di una partita "temuta perché giocavamo contro una squadra che fa tanti gol, che può creare difficoltà. Roma bella e cinica? Sì, soprattutto nel primo tempo.