Rincon: “Inter, mi sono divertita tantissimo. Dalla Samp la proposta migliore”

La colombiana nuova giocatrice blucerchiata: "Il calcio italiano è un mix: non c’è solo la parte fisica, è come quello sudamericano"

Intervistata da Caracol Radio, Yoreli Rincon spiega la sua decisione di lasciare dopo due stagioni l'Inter Women per accasarsi nella neonata Sampdoria femminile: "Ho giocato per due stagioni con l’Inter, mi sono divertita moltissimo. Poi ho ricevuto la proposta dalla Sampdoria, la migliore rispetto ad altre, e ho accettato. Il calcio italiano è un mix: non c’è solo la parte fisica, è come quello sudamericano sebbene sia più verticale".