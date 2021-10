Regazzoli: “L’Inter è la mia seconda famiglia. Ora punto alla Nazionale”

La centrocampista dopo il rinnovo dino al 2024: "Contenta di continuare a far parte di questo progetto"

Ufficializzato il suo rinnovo fino al 2024 con l'Inter Women, Alice Regazzoli esprime le proprie sensazioni ai microfoni di Inter TV: "Per me è un giorno importante, sono davvero contenta di continuare a fare parte di questo progetto. L'Inter è la mia seconda famiglia, mi ha cresciuta e mi sta facendo crescere continuamente; mi hanno dato tantissimo sostegno e grazie a questo sono arrivata nelle Nazionali giovanili, ora cercherò di fare di più per arrivare a quella maggiore. Un ricordo dei miei anni in nerazzurro? Sicuramente la vittoria della Serie B".