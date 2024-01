Particolarmente frequentato il binario Roma-Milano per quel che riguarda il calciomercato femminile: dopo che Anja Sonstevold ha lasciato l'Inter per accasarsi alla Roma campione d'Italia, è pronta a fare il percorso inverso la centrocampista Anna Maria Serturini, che dopo dopo sei anni lascia la capitale per raggiungere Rita Guarino. Nelle ultime gare, Serturini era stata tenuta fuori dalle convocate del tecnico Alessandro Spugna.