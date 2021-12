Primavera femminile, l’Inter pareggia il derby: 1-1 contro il Milan

Pari al Centro Sportivo Vismara: per le nerazzurre in rete Matilde Pavan

Al Centro Sportivo Vismara termina in pareggio il primo derby del campionato Primavera femminile. L'Inter di mister Mandelli non va oltre l'1-1 contro il Milan: a passare in vantaggio sono le nerazzurre, in rete al 23' con Matilde Pavan. Il definitivo pareggio rossonero arriva invece al minuto 68.