Primavera femminile come le grandi: vittoria per 3-2 in casa del Como

Successo arrivato dopo una dura lotta: decide Ronchetti all'81esimo minuto

La formazione Under 19 femminile dell'Inter emula la prima squadra superando il Como per 3-2 nel primo match dopo la sosta del campionato. L'Inter inizia bene la gara ma riesce a sbloccare il risultato solo al 42' con Francesca Colonna che sfrutta benissimo il cross di Lonati e insacca in scivolata. Il Como trova il pareggio al 56esimo con Anbeta Gilardoni ma dopo pochi minuti ci pensa Alessia Fusi, con una bella azione personale, a riportare le ragazze di mister Mandelli in vantaggio. Le padrone di casa però non mollano e riacciuffano il pareggio con un gran tiro da fuori area al 79' realizzato da Aurora Bacullo. L'Inter continua a spingere e trova finalmente il gol vittoria all'81' grazie ad un gran tiro dalla distanza di Ida Maria Ronchetti.