Prima della partita contro il Como, Sara Cetinja, portiere serbo dell'Inter Women, è stata premiata da Apport come miglior portiere Under 23 della stagione 2022-2023. Soddisfazione per la ragazza classe 2000 di Novi Sad, arrivata quest'estate all'Inter dopo due stagioni al Pomigliano.

Sara Cetinja è stata premiata da Apport come miglior portiere Under 23 della stagione 22/23 #ForzaInter #InterWomen #InterComo pic.twitter.com/KosR60GhBq — Inter Women (@Inter_Women) February 3, 2024