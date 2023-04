Alle 12.30, l'Inter Femminile scenderà in campo per sfidare il Milan nella gara valida per la quinta giornata della Poule Scudetto. Ecco le scelte ufficiali di Maurizio Ganz e Rita Guarino per il derby di Milano:

MILAN (4-3-2-1): 1 Giuliani; 7 Bergamaschi, 6 Fusetti, 5 Nouwen, 3 Andersen; 11 Grimshaw, 8 Adami, 17 Vigilucci; 10 K. Dubcová; 18 Piemonte, 99 Dompig. A disposizione: 22 Fedele, 32 Babb, 12 Mascarello, 13 Sevenius, 15 Carage, 19 Thomas, 20 Soffia, 44 Sorelli, 69 Bahlouli. Coach: Maurizio Ganz.

INTER (4-2-3-1): 12 Piazza; 25 Thøgersen, 3 Van Der Gragt, 19 Alborghetti, 13 Merlo; 34 Mihashi, 6 Santi; 11 Chawinga, 5 Karchouni, 33 Ajara Njoya; 9 Polli. A disposizione: 22 Durante, 2 Sonstevold, 7 Marinelli, 14 Robustellini, 15 Eckhoff, 17 Fordos, 18 Pandini, 20 Simonetti, 29 Kristjansdottir. Coach: Rita Guarino.