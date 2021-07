Portales all’Inter Femminile: “Il passo più importante della mia carriera”

L'attaccante spagnola passa all'Inter

"Il passo più importante della mia carriera". Sono le parole con cui Macarena Portales ha salutato l'avvio della nuova avventura con l'Inter, riportate da Unik Team, l'agenzia che la rappresenta. "Possiamo finalmente ufficializzare uno dei grandi acquisti della Serie A - si legge su Instagram - Macarena Portales, a 22 anni e dopo aver giocato in Saragozza, Siviglia e Madrid CFF, lascia il campionato spagnolo per unirisi all'Inter. Attaccante rapida e molto potente, Portales arriva nel campionato italiano con l'intenzione di trasformarsi in un punto di riferimento della rosa nerazzurra e 'per fare il passo più importante della mia carriera'. In bocca al lupo, Maca!